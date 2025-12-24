Aydınlatma direğine sıkışan buzağıyı itfaiye ekipleri kurtardı

Muğla'nın Milas ilçesinde aydınlatma direğine sıkışarak mahsur kalan buzağıyı itfaiye ekipleri kurtardı.

Olay, İkiztaş Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, D.A. isimli bir kadına ait buzağı aydınlatma direğinde sıkışarak mahsur kaldı. Buzağıyı kendi imkanları ile bulunduğu yerden çıkartamayan vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri buzağıyı kurtarmak için çalışma başlattı. Ekiplerin uğraşları sonucu aydınlatma direğindeki demirler genişletilerek sıkışan buzağı bulunduğu yerden çıkartılarak sahibine teslim edildi. - MUĞLA