Muğla\'da jandarma 1-30 Eylül 2026\'da 97 bin 187 aracı kontrol etti

Muğla'da jandarma 1-30 Eylül 2026'da 97 bin 187 aracı kontrol ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Muğla'da jandarma trafik timlerince 1-30 Eylül 2026'da yapılan denetimlerde 97 bin 187 araç kontrol edildi. Denetimlerde 7 bin 89 sürücüye işlem yapıldı, 13 bin 110 sürücüye trafik eğitimi verildi, 351 sürücünün belgesi geri alındı ve 1 bin 41 araç trafikten men edildi.
Muğla İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması Timlerince, 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen trafik denetimlerinde 97 bin 187 araç kontrol edildi.
Edinilen bilgiye göre, kent genelinde gerçekleştirilen denetimlerde trafik kurallarına uymadığı tespit edilen 7 bin 89 sürücüye işlem yapıldı. Denetimlerde ayrıca 13 bin 110 sürücüye trafik eğitimi verildi.
Trafik denetimleri kapsamında 351 sürücünün sürücü belgesi geçici olarak geri alınırken, 1 bin 41 araç trafikten men edildi.
Muğla İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması Timlerinin, trafik güvenliğinin sağlanmasına yönelik denetimlerini sürdüreceği bildirildi.
Kaynak: İHA
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