Muğla\'da jandarmanın 1-31 Ekim 2026 operasyonlarında 29 şüpheliye adli işlem yapıldı

Muğla İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube ekiplerince, 1-31 Ekim 2026 tarihleri arasında kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalarda 26 olay meydana gelirken, 29 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında şüphelilerin adreslerinde yapılan adli aramalarda; Bin 101 adet elektronik sigara, 310 adet elektronik sigara kartuşu, 100 litre şarap, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, muşta, 2 bin 500 adet içi tütün doldurulmuş makaron, 17 kilogram kaçak nargile tütünü, 13 kilogram açık kıyılmış tütün, elle makaron doldurma makinesi, 50 paket kaçak sigara, 20 litre etil alkol, 19 litre gümrük kaçağı içki ve 11 adet sahte tekstil ürünü ele geçirildi.

Olaylarla ilgili 29 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi.