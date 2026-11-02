Muğla'da jandarmanın 1-31 Ekim 2026 operasyonlarında 29 şüpheliye adli işlem yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Muğla'da jandarmanın 1-31 Ekim 2026 operasyonlarında 29 şüpheliye adli işlem yapıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Muğla\'da jandarmanın 1-31 Ekim 2026 operasyonlarında 29 şüpheliye adli işlem yapıldı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'da jandarmanın 1-31 Ekim 2026 tarihleri arasındaki kaçakçılık ve organize suç çalışmalarında 26 olay meydana geldi, 29 şüpheliye adli işlem yapıldı. Aramalarda bin 101 elektronik sigara, 310 kartuş, 100 litre şarap ve 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube ekiplerince, 1-31 Ekim 2026 tarihleri arasında kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalarda 26 olay meydana gelirken, 29 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında şüphelilerin adreslerinde yapılan adli aramalarda; Bin 101 adet elektronik sigara, 310 adet elektronik sigara kartuşu, 100 litre şarap, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, muşta, 2 bin 500 adet içi tütün doldurulmuş makaron, 17 kilogram kaçak nargile tütünü, 13 kilogram açık kıyılmış tütün, elle makaron doldurma makinesi, 50 paket kaçak sigara, 20 litre etil alkol, 19 litre gümrük kaçağı içki ve 11 adet sahte tekstil ürünü ele geçirildi.

Olaylarla ilgili 29 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi.

Kaynak: İHA
Kaçakçılık3. SayfaGüncelMuğlaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali vermişti İşte en düşük emekli maaşı için konuşulan rakam Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali vermişti! İşte en düşük emekli maaşı için konuşulan rakam
Trafikte araçtan inenler artık 180 bin ödemeyecek İşte yeni rakam Trafikte araçtan inenler artık 180 bin ödemeyecek! İşte yeni rakam
Eski eşini 15 yerinden bıçakladı Polisi arayıp ’Gelin beni alın’ dedi Eski eşini 15 yerinden bıçakladı! Polisi arayıp 'Gelin beni alın' dedi
Polise bıçakla saldırdı Sonrası film sahnelerini aratmadı Polise bıçakla saldırdı! Sonrası film sahnelerini aratmadı
Eksi 2,8 derece İşte Türkiye’nin en soğuk yeri Eksi 2,8 derece! İşte Türkiye'nin en soğuk yeri
23 yaşındaki fenomenin Bali tatili kabusa döndü Yaşam mücadelesi veriyor 23 yaşındaki fenomenin Bali tatili kabusa döndü! Yaşam mücadelesi veriyor
13:26
Galatasaray’da istifa depremi sonrası flaş karar Saat verildi
Galatasaray'da istifa depremi sonrası flaş karar! Saat verildi
13:21
Selçuk Bayraktar’dan çok konuşulacak fon vurgunu çıkışı: Ahlaksızca varlık sahibi olmaya çalışanları görüyoruz
Selçuk Bayraktar'dan çok konuşulacak fon vurgunu çıkışı: Ahlaksızca varlık sahibi olmaya çalışanları görüyoruz
13:18
Fenerbahçe’de kritik zirve Mayıs ayı için karar çıktı
Fenerbahçe'de kritik zirve! Mayıs ayı için karar çıktı
12:48
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Aşkım, sevdam“ dediği şehirde rüzgar terse döndü
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Aşkım, sevdam" dediği şehirde rüzgar terse döndü
12:25
Bahçeli’nin önerdiği 19 ilçe il olursa hangi plaka kodlarını alacak
Bahçeli'nin önerdiği 19 ilçe il olursa hangi plaka kodlarını alacak?
12:20
Fon soruşturmasında 37 kişi 18 milyar 340 milyon TL iade etti
Fon soruşturmasında 37 kişi 18 milyar 340 milyon TL iade etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.11.2026 13:34:26. #.0.2#
SON DAKİKA: Muğla'da jandarmanın 1-31 Ekim 2026 operasyonlarında 29 şüpheliye adli işlem yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android