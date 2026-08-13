Muğla\'da kaçak sigara operasyonu: 2 tutuklama

Muğla'nın Yatağan ve Kavaklıdere ilçelerinde Muğla Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve KOM Şube Müdürlükleri ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda kaçak sigara üretimi ve ticaretine yönelik gözaltına alınan iki şüpheli tutuklandı.

Yatağan ve Kavaklıdere ilçelerinde sigara sarma makinesi kullanılarak doldurulmuş makaron üretildiği bilgisine ulaşan polis ekipleri teknik ve fiziki takibin ardından tespit edilen şüpheli şahıslara yönelik operasyon başlatıldı. Eş zamanlı operasyonda 2 şüpheli şahıs yakalanırken, aramalarda 38 bin adet kıyılmış tütün ile doldurulmuş makaron sigara ele geçirildi.

Şüphelilerin alınan ifadeleri doğrultusunda Muğla ve Aydın illerinde ev, iş yeri ve depo olarak kullandıkları tespit edilen 4 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Bu adreslerde yapılan aramalarda tam otomatik elektronik sigara makinesi, sigara imalatında kullanılan hava kompresörü ve Bin 800 dal makaron daha ele geçirildi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildiler.