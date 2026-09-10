Muğla\'da kaçakçılık operasyonunda 2 milyon liralık vergi kaybı önlendi

Muğla'da polis ekiplerince Ağustos ayında gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonlarında çok sayıda kaçak ve sahte ürün ele geçirildi. Operasyonlarda yaklaşık 2 milyon liralık vergi kaybının önüne geçildi.

Muğla Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Ağustos ayı boyunca kent genelinde kaçakçılıkla mücadele kapsamında operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda 1.252 litre kaçak ve sahte alkollü içki, 730 adet elektronik sigara ve malzemesi, 5 bin 843 paket kaçak sigara, 3 bin 356 kilogram tütün ile 100 adet kaçak eşya ele geçirildi.

Gerçekleştirilen operasyonlarla devletin yaklaşık 2 milyon liralık vergi kaybının önlendiği bildirildi.