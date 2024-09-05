Bodrum\'da Kayıp Ahmet Muhlis Erden İçin Arama Başlatıldı

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Muğla'nın Bodrum ilçesinde kendisinden haber alınamayan Ahmet Muhlis Erden adlı vatandaş için arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre Pınarlıbelen Mahallesi'nde kardeşinin ikamet ettiği evden dün gece saatlerinde yaya olarak ayrılan Ahmet Muhlis Erden, bir daha geri dönmedi. Yakınları telefonla ulaşmaya çalışsa da telefonun bugün saat 14.30 itibariyle kapandığı öğrenildi. Yakınları, jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu. AFAD'dan gelen talep üzerine Muğla 911 Arama Kurtarma ve Araştırma Derneği gönüllüleri bölgeye hareket etti.

Jandarma ve Muğla 911 tarafından arama kurtarma çalışması başlatıldı. - MUĞLA