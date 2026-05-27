Takla atan otomobil ters döndü: 5 yaralı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin takla attığı kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, Devetaşı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 48 BAD 141 plakalı otomobil, yağışlı havada kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla attı. Ters dönen otomobil içerisinde bulunan 5 kişi sıkışarak yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, yaralıları otomobil içerisinden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından yaralılar, ambulanslarla hastaneye sevk edildi. Yaralılardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - MUĞLA