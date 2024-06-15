Muğla İl Jandarma Komutanlığınca Kurban Bayramı öncesi vatandaşların günübirlik kiraladıkları evlerde mağduriyet yaşamalarını önlemek amacıyla evlerde denetimler gerçekleştirdi.
935 işletmede yapılan denetimlerde, işletmelerin Kültür ve Turizm İl Müdürlüğünden ruhsat alıp almadıkları, ruhsat alan işletmelerin yönetmelik hükümlerine uygun işletilip işletilmediği kontrol edildi. - MUĞLA
Son Dakika › 3.Sayfa › Muğla'da Kurban Bayramı öncesi ev denetimleri yapıldı - Son Dakika
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