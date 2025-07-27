Muğla\'da Kürek Sörfü Kazası: Turgay Tarakçı Aranıyor

Muğla'nın Menteşe ilçesinden kürek sörfü yaparak denize açılan ve yaşadıkları kaza sonucu denize düşerek akıntıya kapılan 2 sörfçüden Turgay Tarakçı'yı arama kurtarma çalışmaları 2 gündür devam ederken, sörfçülerin denize açılma anları ve kaza anına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, geçtiğimiz 25 Temmuz günü Muğla'nın Menteşe ilçesine bağlı Sarnıç Mahallesi'ndeki Akbük Koyu'nda akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Turgay Tarakçı ve Semih Turan isimli iki arkadaş kürek sörfü yapmak için Akbük Koyu'ndan denize açıldı. Bir süre sonra akıntıya kapılan sörfçüler, bir tekneye çarparak suya düştü. Akıntıya kapılan sörfçülerden Semih Turan, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik ekiplerinin müdahalesiyle kurtarılarak kıyıya çıkarıldı. Diğer sörfçü Turgay Tarakçı'nın (38) bulunması için çalışma başlatıldı. Güney Ege Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince başlatılan arama kurtarma çalışmaları 2. gününe girerken, kayıp sörfçünün bulunması için 2 Sahil Güvenlik botu ve 1 dalış timi ile deniz yüzeyinde ve su altında arama faaliyetleri gerçekleştiriliyor.

Güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

Öte yandan olaydan kısa süre önce Turgay Tarakçı ve Semih Turan'ın kürek sörfüne çıktıkları anları ve bir tekneye çarparak sürüklenmeleri, bir işletmenin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, ikilinin güneşli havada sörf tahtalarıyla birlikte denize açıldıkları yer alıyor. İkilinin aynı zamanda sosyal medya hesaplarından da etkinlik sırasında çeşitli paylaşımlar yaptıkları tespit edildi. Yetkililer, arama kurtarma çalışmalarının aralıksız sürdüğünü ve bölgedeki olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiğini belirtti. - MUĞLA