Muğla\'da Lastik Yüklü Kamyon Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

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Muğla'nın Seydikemer ilçesi Sarıyer mevkiinde kaza yapan lastik yüklü kamyonda sıkışan sürücü itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırılırken burada yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Ayhan Yılmaz (52) idaresindeki 34 HYP 197 plakalı araç lastiği yüklü kamyon, Fethiye- Antalya karayolu Sarıyer mevkiinde ormanlık alana devrildi. Kazayı gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ters dönen kamyonda sıkışarak yaralanan sürücü, Muğla Büyükşehir Belediyesi Seydikemer İtfaiye Grup Amirliği ekipleri tarafından yaklaşık 2 saatlik çalışma sonucu bulunduğu yerden çıkarılıp kurtarıldı. Sağlık ekipleri tarafından Seydikemer Devlet Hastanesi'ne kaldırılan sürücü Ayhan Yılmaz hayatını kaybetti. - MUĞLA