Menteşe\'de makilik yangını

Muğla'nın Menteşe ilçesi Orhaniye Mahallesi Hamursuz mevkisinde arıtma tesisi üzerinde başlayan makilik yangınına havadan ve karadan orman ve itfaiye ekiplerinin müdahalesi devam ediyor.

Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangın sonrası bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ve Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı arazöz ve havadan iki helikopter yönlendirildi. Ekiplerin yangını kontrol altına almak için çalışmaları aralıksız devam ediyor. - MUĞLA