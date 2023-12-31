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Muğla'nın Milas ilçesinde motosiklet kazası: 2 yaralı - Son Dakika
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Muğla'nın Milas ilçesinde motosiklet kazası: 2 yaralı

Muğla'nın Milas ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, iki motosiklet çarpıştı ve 2 kişi yaralandı. Kazanın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı belirtildi.

Muğla\'nın Milas ilçesinde motosiklet kazası: 2 yaralı
31.12.2023 - 10:03,  Güncelleme: 10:04
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Muğla'nın Milas ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Milas ilçesine bağlı İsmetpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Turgut Özal Caddesi üzerinde seyir halinde olan bir motosiklet, bir otomobili sollamaya çalışırken, karşı yönden gelen başka bir motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle iki sürücü de yola savruldu. KAzayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı sürücüleri ilk müdahalenin ardından ambulansla Milas Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - MUĞLA

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Muğla'nın Milas ilçesinde motosiklet kazası: 2 yaralı - Son Dakika


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