Muğla'da Motosiklet Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Muğla'da Motosiklet Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Muğla\'da Motosiklet Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Muğla'nın Dalaman ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Kamyonet sürücüsü gözaltına alındı.

14.02.2024 19:01
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Muğla'nın Dalaman ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü olay yerinde yaşamını yitirdi. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Dalaman Gazi Bulvarı Kapalı spor salonu karşısında K.A.Ç isimli sürücünün yönetimindeki 4 KJ 7652 kamyonet dönüş yaptığı sırada karşı yönden seyreden S.H.K vatandaşın yönetimindeki 07 LR 375 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Çarpışma sonucu motosiklet sürücüsü olay yerinde yaşamını yitirdi.

Motosiklet sürücüsü S.H.K Dalaman Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, kamyonet sürücüsü K.A.Ç gözaltına alındı. Kamyonet sürücüsü Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilecek. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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