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Muğla'nın Milas ilçesinde motosiklet kazası: Yaralı var - Son Dakika
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Muğla'nın Milas ilçesinde motosiklet kazası: Yaralı var

Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Boğaziçi Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı. Kaza sonucunda yaralanan sürücü, hızla hastaneye kaldırıldı ve hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Muğla\'nın Milas ilçesinde motosiklet kazası: Yaralı var
02.01.2024 - 14:35,
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Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Boğaziçi Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, 34 VL 4482 plakalı bir motosiklet, sollama yapmaya çalıştığı sırada kamyonetle çarpıştı. Kaza ihbarının ardından olay yerine hızla intikal eden 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralanan motosiklet sürücüsünü Milas Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - MUĞLA

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Muğla'nın Milas ilçesinde motosiklet kazası: Yaralı var - Son Dakika
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