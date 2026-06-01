Muğla\'da Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralı

Muğla'nın Ortaca ilçesinde iddiaya göre yayaya yol vermek için duran motosiklete, otomobilin arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, Ortaca ilçesi Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ş.Ö. idaresindeki 48 ACY 281 plakalı motosiklet yaya geçidinden geçen yayaya yol vermek istedi. İddiaya göre o esnada aynı yönde seyir halinde olan E.K. idaresindeki 35 BHN 038 plakalı otomobil, motosiklete arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan sürücü yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada hafif yaralanan motosiklet sürücüsü Ş.Ö., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MUĞLA