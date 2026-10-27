Muğla'da MUSKİ ekipleri yağışta 20 su baskınına müdahale etti - Son Dakika
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Muğla'da MUSKİ ekipleri yağışta 20 su baskınına müdahale etti

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Muğla\'da MUSKİ ekipleri yağışta 20 su baskınına müdahale etti
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Muğla'da etkili yağışlarda Büyükşehir Belediyesi ve MUSKİ ekipleri koordineli çalıştı. Yağış süresince 20 yağmur suyu baskınına müdahale edildi, 29 yağmur suyu hattında temizlik yapıldı ve 61 kanalizasyon tıkanıklığı giderildi; ciddi olumsuzluk yaşanmadı.

Muğla genelinde etkili olan yağışların ardından Büyükşehir Belediyesi ve MUSKİ Genel Müdürlüğü ekipleri, olumsuzlukların önüne geçmek amacıyla koordineli çalışma yürüttü. Yağış süresince 20 yağmur suyu baskınına müdahale edilirken, 29 yağmur suyu hattında temizlik çalışması yapıldı, 61 kanalizasyon tıkanıklığı giderildi.

Muğla genelinde etkili olan yağışlar öncesinde dere yatakları, kanalizasyon hatları, yağmur suyu hatları ve mazgallarda temizlik çalışmaları gerçekleştirildi. Alınan önlemler sayesinde yağış sürecinde ciddi bir olumsuzluk yaşanmazken, sahada görev yapan ekipler meydana gelen sorunlara anında müdahale etti.

Yoğun yağışların beraberinde getirdiği yabancı maddeler nedeniyle tıkanan 29 yağmur suyu hattında temizlik çalışması gerçekleştiren ekipler, il genelinde meydana gelen 20 yağmur suyu baskınına da müdahalede bulundu. Ayrıca 61 kanalizasyon tıkanıklığı giderilerek altyapının sağlıklı şekilde çalışması için çalışma yürütüldü.

MUSKİ Genel Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin, yağışların oluşturabileceği olumsuzluklara karşı koordineli şekilde çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Muğla'da MUSKİ ekipleri yağışta 20 su baskınına müdahale etti - Son Dakika
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