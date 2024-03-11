Muğla İl Emniyet Müdürlüğü narkotik suçlarla mücadele çalışmaları kapsamında Muğla genelinde NARKO ekiplerince zehir tacirlerine yönelik 10 ayrı operasyonda; 1,75 gram esrar maddesi, 6,6 gram kokain maddesi, 3,22 gram skunk, kağıda emdirilmiş sentetik kannabinoid maddesi, hassas terazi, tabanca, 8 bin 250 TL suçtan elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi.
Yakalanan 3 şahsa uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan, 8 şahsa uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak suçundan adli işlem yapılırken, 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - MUĞLA
Son Dakika › 3.Sayfa › Muğla'da Narkotik Operasyonunda 10 Zehir Taciri Yakalandı - Son Dakika
Van İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti faaliyetlerinin önlenmesine yönelik yapılan çalışmalarda 199 düzensiz göçmenin yakalandığı belirtildi. Ayrıca, 13 organizatör hakkında yasal işlem yapıldığı ifade edildi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 25 ilde düzenlenen 'Narkoçelik-6' operasyonlarında 8 ayrı sokak satıcısı yerel suç örgütünün çökertildiğini açıkladı. Operasyonlarda 654 kilogram uyuşturucu madde ve 796 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Ayrıca 245 zehir taciri ve sokak satıcısı yakalandı.
Düzce'de uyuşturucu madde ticareti yapma veya sağlama, nitelikli yağma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından açılan kamu davasında sanıklara ağır cezalar verildi. Mahkemece uyuşturucu ticareti suçundan bazı sanıklara 8 yıl 4 ay ile 24 yıl arasında değişen hapis cezaları ve adli para cezaları verildi. Nitelikli yağma ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından da sanıklara hapis cezaları verildi.
Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında bindikleri lastik botun arıza yapması sonucu yardım talebinde bulunan düzensiz göçmenler, Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Sahil güvenlik ekipleri, lastik bot içerisindeki 6'sı çocuk 33 düzensiz göçmeni kurtardı.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş'in para destelerini sayarken çekilen görüntüleri gündeme bomba gibi düştü. Görüntülerin CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda çekildiği ve genel başkanlık seçiminde delegelere ödendiği iddia edildi. CHP İstanbul İl Başkanlığı ise görüntülerin il binasının satın alınmasıyla ilgili olduğunu açıkladı.
Samsun'un İlkadım ilçesinde meydana gelen silahlı saldırıda, 1'i kazara olmak üzere 2 kişi yaralandı. Saldırganın kimliği belirsiz olduğu ve kaçtığı bildirildi. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Çin'in Anhui eyaletindeki Huaihe Enerji'ye ait kömür madeninde patlama meydana geldi. Patlamada ilk belirlemelere göre 7 kişi yaşamını yitirirken 2 kişi de kayboldu.
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