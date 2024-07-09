Muğla'da Narkotik Operasyonunda 2 Kişi Tutuklandı - Son Dakika
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Muğla'da Narkotik Operasyonunda 2 Kişi Tutuklandı

Muğla\'da Narkotik Operasyonunda 2 Kişi Tutuklandı

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından 5-8 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilen 10 ayrı operasyonda yakalanan şahıslardan 15 şüpheliden 2'si tutuklandı. Operasyonlarda 51,18 gram kokain, 13 gram esrar, 10,35 gram metamfetamin, 232 adet sentetik ecza, 2 adet ruhsatsız tabanca, 57 adet fişek ele geçirildi.

09.07.2024 17:44
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Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından 5-8 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilen 10 ayrı operasyonda yakalanan şahıslardan 15 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, 5-8 Temmuz 2024 tarihleri arasında uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonlarını aralıksız sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, belirtilen tarihler arasında 10 ayrı operasyon düzenledi. Operasyonlarda 15 şüpheli gözaltına alınırken; 51,18 gram kokain, 13 gram esrar, 10,35 gram metamfetamin, 232 adet sentetik ecza, 2 adet ruhsatsız tabanca, 57 adet fişek ele geçirildi.

2 tutuklama

Operasyonlar kapsamında gözaltına alınan 15 şüpheliden; uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak suçundan işlem yapılan 9 şüpheli serbest bırakıldı. Uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan 4 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 2 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Muğla'da Narkotik Operasyonunda 2 Kişi Tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Muğla'da Narkotik Operasyonunda 2 Kişi Tutuklandı - Son Dakika
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