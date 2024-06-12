Muğla'da Narkotik Operasyonunda 6 Kişi Tutuklandı

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Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Muğla genelinde gerçekleştirdiği Narkotik Suçlarla Mücadele çalışmaları kapsamında uyuşturucu madde ele geçirirken, 6 kişi tutuklandı.

Muğla Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu tacirlerine yönelik 9 ayrı operasyonda; 1 Kilo 18 gram kokain, 216,56 gram esrar, 4,61 gram Metamfetamin, 0,40 Gram Skunkş, 627 Adet Sentetik Ecza, hassas terazi ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 7 bin TL, 950 Dolar, 800 Euro para ele geçirildi.

Operasyonlar sonunda, 8 şahsa uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan, 4 şahsa uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak suçundan, adli işlem yapıldı. Uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak suçundan işlem yapılan 4 şahıs serbest bırakılırken, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan 2 kişi hakkında adli kontrol kararı, 6 kişi ise tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - MUĞLA