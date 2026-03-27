Muğla\'da Öğrenci Ölümü: AFAD Soruşturma Altında

Muğla'nın Menteşe ilçesinde kaldığı yurdun penceresinden atlayarak hayatını kaybeden üniversite öğrencisi İ.C.'nin ölümüyle ilgili Muğla Valiliği olay anında kullanılan hava yastığının açılmaması nedeniyle Muğla AFAD İl Müdürlüğü hakkında soruşturma başlattı.
Dün akşam saatlerinde, Menteşe ilçesinde bulunan Turgutreis Erkek Öğrenci Yurdu'nda İ.C. isimli bir öğrenci kaldığı yurdun penceresinden zemine atlamıştı. Oly öncesi yurdun bahçesinde tedbir alan AFAD ekiplerinin pencere altına koyduğu hava yastığı açılşmamış ve yaşanan olayda AFAD Muğla İl Müdürülüğü'nün görevindeki ihmali görenleri şaşırtmıştı.
Açılmayan hava yastığının işlevini yapamaması sonucu beton zeminle çarparak ağır yaralanan üniversite öğrencisi kaldırıldığı hastane dakikalar içinde hayatını kaybetti. Muğla AFAD İl Müdürülüğü'nün görevinji yapamadığı olay kamuoyunda ciddi tepki gördü.
Olayın ardından kamuoyuna yansıyan 'hava yastığının tam açılmaması' iddiaları üzerine Muğla Valiliği'nin, ihmal olup olmadığının belirlenmesi amacıyla Muğla AFAD İl Müdürlüğü hakkında idari soruşturma başlatıldığı öğrenildi. - MUĞLA
