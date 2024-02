Muğla\'da trafik kazası: 2 orman işletme personeli yaralandı

3.Sayfa

Muğla'nın Milas ilçesinde meydana gelen trafik kazasında orman işletmeye ait acil müdahale aracı ile kargo aracının çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 orman işletme personeli hafif şekilde yaralandı.

Kaza sabah saatlerinde, Milas Ören karayolu Kalınağıl kavşağında meydana geldi. Milas Orman İşletme Müdürlüğüne ait A.M. idaresindeki 48 LB 726 plakalı kamyonet Milas'dan Ören istikametine hareket halinde iken Kalınağıl Kavşağına dönüş yaptığı esnada yine aynı istikamette seyir eden T.K.yönetimindeki 09 C 3579 plakalı kargo aracı ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddeti ile orman işletmeye ait araç devrildi. Kaza ihbarı üzerine bölgeye Acil Sağlık ve Jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada orman işletmeye ait aracın şoförü A.M. ile yolcu konumundaki Orman Muhafaza Memuru E.K. hafif şekilde yaralandı. Yaralılar ambulansla Milas Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.