Muğla'da Orman Yangını - Son Dakika
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Muğla'da Orman Yangını

Muğla\'da Orman Yangını
24.07.2026 00:16
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Yatağan'da çıkan orman yangınına ekipler müdahale ediyor, Menteşe'deki yangın ise kontrol altına alındı.

Muğla'nın Yatağan ilçesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle orman yangını çıktı.

Alevlerin yükseldiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Rüzgarın da etkisiyle yayılma riski bulunan yangına, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ve itfaiye personeli karadan yoğun bir şekilde müdahale ediyor. Alevlerin kontrol altına alınması için ekiplerin bölgedeki mücadelesi sürüyor.

Öte yandan Menteşe ilçesi Kafaca-Çiftlik mahalleleri arasında çıkan yangına da ilk müdahaleyi mahalle sakinleri yaparken, yangın ekiplerin müdahalesiyle büyümeden söndürülüdü.

Kaynak: İHA

Orman Yangını, Acil Durum, 3. Sayfa, Yatağan, Muğla, Doğa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Muğla'da Orman Yangını - Son Dakika

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