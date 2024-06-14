Muğla'da Orman Yangını: 48 Hektar Alan Yanarak Kül Oldu

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Muğla'nın Milas ilçesi Beyciler Mahallesinde öğle saatlerinde tarım arazisinde başlayan ve ardından ormanlık alana sıçrayan yangında 48 hektar ormanlık alan ve 5 hektar da ziraat alanı yandı.

48 hektar alan yandı

Ekiplerin havadan ve karadan yoğun müdahalesi ile kontrol altına alınan orman yangını sonrası bölgede soğutma çalışması devam ediyor. Yangın sonrası açıklama Yapan Muğla Valisi İdris Akbıyık can kaybının olmadığını söylerken, üç orman işçisinin dumandan etkilendiğini açıkladı.

Vali Akbıyık yaptığı açıklamada, "Milas'taki yangın köylerimize çok yakındı. Bu bizde biraz endişeye neden oldu. 48 hektarlık bir alanımız yandı. 5 hektar da tarım arazisi yandı. Çok şükür can kaybımız yok. Üç orman işçimiz dumandan etkilendi ve müşahede altındalar. Ayrıca Aydın Didim'deki yangına müdahale eden yangın söndürme uçağımız su alırken nedeni belli olmayan bir şekilde battı. İki pilot ve bir personelimiz kurtarıldı. Jandarmamız ve oradaki balıkçı vatandaşlarımız desteği ve yardımı ile. Büyük geçmiş olsun, Allah korusun. Durumları gayet iyi bir sıkıntı yok. Düşüş nedenini bilmiyoruz. Teknik bir konu. Mutlaka incelenecektir. Su alırken suya batıyor" dedi.

Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz, "Rüzgarın hafiflemesi ile kısa sürede önlem alınmış. Orman ve diğer ekiplerimize teşekkür ediyorum. Müdahaleyi çabuk yaptıkları için. Ayrıca söndürme için gelen THK'ya ait uçağımızın su alırken sulara gömüldü Bafa Gölünde. Pilotlar ve yardımcı personel kurtarılarak Milas Devlet Hastanesinde müşahede altına alındı. Geçmiş olsun diyorum herkese" dedi.

Uçak pilotu Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Aras'ın devre arkadaşı çıktı

Bafa Gölü üzerinde Kırıma uğrayan THK'ya ait uçağın pilotunun hem askeri liseden, hem de Harp Okulundan devre arkadaşı olduğunu belirten Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, "Bugün Muğlamızın hem batısında, hem de doğusunda iki yangın ile güne başladık. Milas Beyciler bölgesindeki yangın aslında 2012 yılındaki çıkan yangının aynı yerden tekrar çıktı. Bu konuda sayın valimiz ve Milas belediye başkanımı ile görüştük. O böğle ile ilgili demek ki ekstra önlemler almak durumundayız. Orada sürekli yangın oluyor. Orada bir problem var onu görüyoruz. Bir de bizim Denizli sınırında Gazeller bölgesinde çıkan bir yangın vardı. Yangın rüzgarın etkisi ile Denizli tarafına devam etti. O da şu anda kontrol altına alındı. Didim'de de çıkan bir yangın var. Bölgede üç yangın çıktı. Uçak pilotlarından birisi de ben de buraya gelince karşılaştım. Benim arkadaşım. Hem askeri lisede, hem de harp okulundan devre arkadaşım. Onları öyle iyi görünce biz de içimize su serpildi çok sevindik. Şu anda yangından dolayı herhangi bir can kaybı yok. Yine üç orman görevlisi arkadaşımız dumandan zehirlenmişti. Onları da ziyaret ettik Milas Devlet Hastanesinde. Ben vatandaşlarımızdan bu yoğun bayram tatilinde sıcakların bu kadar yüksek olduğu bir dönemde çok dikkatli olmalarını öneriyorum. Özellikle yollardan geçerken arabadan attıkları bir sigara izmaritinin veya boş bir cam şişenin yangına sebep olabileceğini bilerek seyahat etsinler. Kesinlikle bu konuşa dikkat etsinler. Yine ormanlara girerken, çıkarken, piknik yaparken dikkat etsinler. Bu dönem sıcakların bu kadar yüksek olduğu dönemde her zaman tehlikelidir. Bugün ucuz atlattık diyebiliriz. Ama bundan sonra çıkmayacağı anlamına gelmez. Ben bu vesile ile Muğlalı ve Muğla'ya tatile gelen vatandaşlarımızın Kurban Bayramı mübarek olsun diyorum. Kazasız belasız bir kurban diliyorum" dedi. - MUĞLA