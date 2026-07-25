Muğla'da Orman Yangını Çıktı - Son Dakika
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Muğla'da Orman Yangını Çıktı

Muğla\'da Orman Yangını Çıktı
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Menteşe'de çıkan yangına ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor.

Muğla'nın Menteşe ilçesine bağlı Yenice Mahallesi sınırları içerisinde orman yangını çıktı. Bölgeden yükselen dumanların ardından çevredekilerin ihbarı üzerine ekipler hızla harekete geçti.

Bölgeden gelen acil ihbarlar sonrasında, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı arazözler, yangın söndürme ekipleri ve ilgili kurumlar kısa sürede olay yerine sevk edildi. Alevlerin yerleşim yerlerine ve ormanlık alanlara sıçramasını önlemek amacıyla havadan ve karadan yoğun bir müdahale başlatıldı. Ekiplerin yangını kontrol altına almak için yürüttüğü çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

Kaynak: İHA

Orman Yangını, Acil Durum, 3. Sayfa, Muğla, Çevre, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Muğla'da Orman Yangını Çıktı - Son Dakika

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