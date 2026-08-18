Şeyma Subaşı'na kızından olay benzetme: Prenses Diana'ya benziyorsun

Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Şeyma Subaşı, bu kez kızı Melisa ile geçirdiği eğlenceli anları takipçileriyle paylaştı.

Anne-kız, birlikte farklı peruklar deneyerek eğlenceli anlar yaşadı. Müzik dinleyip birbirlerine gülerek keyifli vakit geçiren ikilinin neşeli halleri kameraya yansıdı.

Subaşı, paylaşımında kızı Melisa'nın kendisine yönelik sözlerine de yer verdi. Melisa'nın “Anne, Prenses Diana'ya benziyorsun” sözlerini aktaran Subaşı, paylaşımına “Awwww. Diana olsun o zaman ” notunu ekledi.