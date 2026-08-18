Dursun Özbek, yeni transferini ''Aldık'' diyerek duyurdu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Dursun Özbek, yeni transferini ''Aldık'' diyerek duyurdu

Dursun Özbek, yeni transferini \'\'Aldık\'\' diyerek duyurdu
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Lokomotiv Moskova'dan Aleksey Batrakov transferiyle ilgili konuştu. Aleksey Batrakov transferiyle ilgili konuşan Dursun Özbek, "Scout ekibimizin 1 numarasını aldık. Hocamız da çok beğeniyordu. Ne kadar kaliteli bir oyuncu transfer ettiğimiz herkes görecek" ifadelerini kullandı.

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, orta saha transferinde mutlu sona ulaştı. Sarı-kırmızılı kulübün başkanı Dursun Özbek, Lokomotiv Moskova'nın genç yeteneği Aleksey Batrakov transferini resmen doğruladı.

DURSUN ÖZBEK: LİSTEDEKİ 1 NUMARAYI KADROMUZA KATTIK''

Lesley Ugochukwu hamlesinin ardından kadroya katılacak ikinci yeni isim olan Batrakov hakkında konuşan başkan Dursun Özbek, transferin perde arkasını anlattı. Fanatik'te yer alan habere göre; Özbek'in yakın çevresine yaptığı değerlendirmede "Scout ekibimizin listedeki 1 numarasını kadromuza kattık. Teknik direktörümüzün de çok istediği, beğendiği bir isimdi. Nasıl kaliteli ve yetenekli bir oyuncuyu transfer ettiğimizi sahaya çıktığında herkes görecek." ifadelerini kullandığı belirtildi. 

Dursun Özbek, yeni transferini ''Aldık'' diyerek duyurdu

İSTANBUL'A GELECEK

Rus ekibi Lokomotiv Moskova ile el sıkışan sarı-kırmızılı yönetimin, 21 yaşındaki Rus yıldızı kısa süre içinde İstanbul'a getirmesi bekleniyor.

SKORER KİMLİĞİYLE ÖNE ÇIKIYOR

Lokomotiv Moskova altyapısından yetişen genç orta saha, hücum hattındaki etkili performansıyla biliniyor. Alt yaş kategorileri de dahil olmak üzere kulüp kariyerinde çıktığı 155 resmi mücadelede 63 gol ve 68 asistlik etkileyici bir istatistiğe imza atan Batrakov, sarı-kırmızılıların yeni sezondaki en büyük kozlarından biri olmaya aday.

Lokomotiv Moskova, Dursun Özbek, Galatasaray, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Dursun Özbek, yeni transferini ''Aldık'' diyerek duyurdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Libya açıklarında göçmen teknesi faciası: 50 kişi kurtarıldı, 7 kişinin cansız bedeni bulundu Libya açıklarında göçmen teknesi faciası: 50 kişi kurtarıldı, 7 kişinin cansız bedeni bulundu
Bakan Göktaş müjdeyi Diyarbakır’da verdi: Türkiye’nin en büyüğü hizmete açılacak Bakan Göktaş müjdeyi Diyarbakır'da verdi: Türkiye'nin en büyüğü hizmete açılacak
Maden-İş eyleminde gözaltı: Çakır ve Aksu gözaltına alındı Maden-İş eyleminde gözaltı: Çakır ve Aksu gözaltına alındı
CHP İzmir İl Başkanı Gümrükçü’den YENİ Parti’ye Menderes mesajı: Seçim kaybetmeye alışın CHP İzmir İl Başkanı Gümrükçü'den YENİ Parti'ye Menderes mesajı: Seçim kaybetmeye alışın
Trump, Umman’ın ardından bu kez Güney Kore’yi hedef aldı: Kim Jong-un’dan sizi korumak için 29 bin askerimiz var Trump, Umman'ın ardından bu kez Güney Kore'yi hedef aldı: Kim Jong-un'dan sizi korumak için 29 bin askerimiz var
Brezilyalı fenomenin dehşet anları: 2 metrelik köpekbalığı bacağını kaptı Brezilyalı fenomenin dehşet anları: 2 metrelik köpekbalığı bacağını kaptı
CHP’den Menderes açıklaması: YENİ Parti adayına destek talimatı verdik CHP'den Menderes açıklaması: YENİ Parti adayına destek talimatı verdik

18:53
Ukrayna yüzlerce İHA ile Moskova’yı vurdu Panik ve korku dolu anlar kamerada
Ukrayna yüzlerce İHA ile Moskova'yı vurdu! Panik ve korku dolu anlar kamerada
17:44
Plajdaki tesettürlü kadınları videoya çekip hakaret yağdırdılar
Plajdaki tesettürlü kadınları videoya çekip hakaret yağdırdılar
17:35
UltrAslan lideri Sebahattin Şirin’in uyuşturucu test sonucu belli oldu
UltrAslan lideri Sebahattin Şirin'in uyuşturucu test sonucu belli oldu
17:00
Kripto para sektöründe kırmızı alarm
Kripto para sektöründe kırmızı alarm
16:21
Trump rahat durmuyor Paylaştığı haritaya bakın
Trump rahat durmuyor! Paylaştığı haritaya bakın
16:05
Feth-i kabir kararı verildi Arif Ahmet Denizolgun’un mezarı açılacak
Feth-i kabir kararı verildi! Arif Ahmet Denizolgun’un mezarı açılacak
15:20
Cemal Enginyurt’un oğluna ’kara para’ soruşturması: İfadeye çağrıldı
Cemal Enginyurt'un oğluna 'kara para' soruşturması: İfadeye çağrıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.08.2026 19:05:54. #7.12#
SON DAKİKA: Dursun Özbek, yeni transferini ''Aldık'' diyerek duyurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.