Real Madrid'de Mbappe krizi! Tepkiler çığ gibi - Son Dakika
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Real Madrid'de Mbappe krizi! Tepkiler çığ gibi

Real Madrid\'de Mbappe krizi! Tepkiler çığ gibi
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Real Madrid, La Liga'da yeni sezonu Espanyol deplasmanında açmaya hazırlanırken Kylian Mbappe cephesinden dikkat çeken görüntüler geldi. Fransız yıldızın maç öncesinde İspanyol oyuncu Ester Exposito ile lüks bir yatta görüntülenmesi bazı taraftarların tepkisini çekti.

Real Madrid, yeni sezon hazırlıklarını sürdürürken La Liga'daki ilk karşılaşmasına bu hafta sonu çıkacak. İspanyol devi, deplasmanda Espanyol ile karşı karşıya gelecek. Real Madrid, zorlu mücadeleden galibiyetle ayrılarak yeni sezona 3 puanla başlamayı hedefliyor.

MBAPPE LÜKS YATTA GÖRÜNTÜLENDİ

Kritik karşılaşma öncesinde Real Madrid'in yıldızı Kylian Mbappe ile ilgili dikkat çeken görüntüler ortaya çıktı.  Fransız futbolcu, İspanyol oyuncu Ester Exposito ile lüks bir yatta görüntülendi. Mbappe'nin yeni sezonun ilk lig karşılaşması öncesinde tatilde görüntülenmesi dikkat çekti.

Real Madrid'de Mbappe krizi! Tepkiler çığ gibi

TARAFTARLARDAN TEPKİ

Mbappe'nin Espanyol karşılaşması öncesinde yatta vakit geçirdiğini gösteren görüntüler bazı Real Madrid taraftarlarının tepkisini çekti. Yeni sezona galibiyetle başlamayı hedefleyen Real Madrid'de gözler bir yandan Espanyol karşılaşmasına çevrilirken, Mbappe'nin maç öncesindeki görüntüleri de tartışma yarattı.

Real Madrid'de Mbappe krizi! Tepkiler çığ gibi

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Son Dakika Spor Real Madrid'de Mbappe krizi! Tepkiler çığ gibi - Son Dakika

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