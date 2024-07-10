Muğla\'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

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Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde meydana gelen orman yangını ekiplerin hızlı müdahalesi ile kontrol altına alındı.

Yangın, Dedeler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahalledeki ormanlık alandan yükselen alevleri fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yangına karadan müdahale ederken, yangın söndürme helikopterleri de havadan sortileri ile ekiplere destek verdi. Ekiplerin kısa sürede karadan ve havadanyaptığı müdahalelerle yangın büyümeden kontrol altına alındı. - MUĞLA