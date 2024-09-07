Muğla\'da Orman Yangınında Yoğun Müdahale Devam Ediyor

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Muğla'nın Menteşe ilçesinde sarp arazide ormanlık alanda çıkan yangın rüzgarın etkisi ile büyürken, yangına havadan ve karadan yoğun müdahale sürüyor.

Yangın, öğle saatlerinde Sarnıç ve Denizova Mahallesi arasındaki dağlık sarp arazinin ormanlık alanında çıktı. Bölgede etkili olan rüzgar alevlerin geniş bir alana yayılmasını sağladı. Yangın ihbarının ardından bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri ve Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına ekipler havadan ve karadan müdahale ederken, alevlerin yerleşim yerlerine sıçramaması için çalışmalar sürüyor. - MUĞLA