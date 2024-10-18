Muğla'da çıkan orman yangınları için TSK 5 helikopter görevlendirdi
MUĞLA - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Muğla'nın Dalaman ilçesinde çıkan orman yangınlarıyla mücadele etmek için TSK tarafından 5 helikopter görevlendirildiğini duyurdu.
MSB, Muğla'nın Dalaman ilçesinde çıkan orman yangınını söndürme çalışmalarına destek olması için Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait 5 helikopter görevlendirildiğini duyurdu.
Son Dakika › 3.Sayfa › Muğla'da Orman Yangınlarına Helikopter Desteği - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?