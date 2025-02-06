Muğla'da Otellerde Yangın Güvenliği Denetimleri Yapıldı - Son Dakika
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Muğla'da Otellerde Yangın Güvenliği Denetimleri Yapıldı

Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, 2014'ten bu yana 12 bin 738 turistik otel ve konaklama tesisinde yangın önlemleri denetimi gerçekleştirdi. Denetimler sırasında eksiklikler tespit edilerek işletmelere destek sağlandı.

06.02.2025 17:23
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Muğla'da 12 bin 738 turistik otelde yangın önlemleri denetimi yapıldı

Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi 2014 yılından buyana Muğla genelinde 12 bin 738 adet otel ve konaklama tesisinde yangın önlemleri denetimi gerçekleştirdi.

MUĞLA - Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinin başında gelen Muğla'da, Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi il genelinde turistik konaklama tesisleri öncelikli olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarından gelen yangın güvenliği denetim talepleri doğrultusunda denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

12 Bin 738 işletmede denetleme yapıldı

Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi 13 ilçede bugüne kadar 12 bin 738 işletmede yangın güvenliği denetimleri gerçekleştirdi. Denetimler sonrasında eksiklikleri tespit edilen işletmelere eksikliklerini gidermesi için yasal olarak sorumlu olan yapı sahiplerine tebliğ gönderildi. İtfaiye ekipleri ayrıca otel, konaklama tesisleri ve diğer işletmelerde 8 bin 335 baca ve yağlı kanal denetimi gerçekleştirdi.

Bin 736 İşletmeye destek verildi

Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, işletmelerden gelen talep üzerine bin 736 işletmeye binaların yangından korunması hakkında yangın yönetmeliğine göre proje konusunda destek sağladı.

"İtfaiye ekipleri ile uyum içindeyiz"

Marmaris'te yıllardır büyük bir otelin işletmeciliği yapan Hüseyin Durmaz "Tesislerimizde yapılan denetimlerde eksiklerimiz bize bildirildi. İtfaiye Müdürlüklerimizle birlikte ve yetkili arkadaşlarla birlikte çok iyi bir uyum içerisinde neler yapabileceğimizi, neler yapmamız gerektiğini işletme sahibi olarak da biz de kendileriyle istişare ederek, mimar ve mühendislerimizle beraber çalışarak İtfaiye Müdürlüğüne projelerimizi sunmuştuk. Bu projeler söndürme, algılama ve tahliye olmak üzere bu projelerin onaylarımızı olarak bu yatırıma başlamıştık. Gerçekten bir iki tesisin yangın konusunda son yönetmeliklere göre tedbirleri alınmış bir işletme olacak. Üstelik de bize rahat rahat hizmet imkanı sunacağız" dedi.

"Denetimlerimizi aralıksız sürdürüyoruz"

Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Yangın Önleme Amiri Mustafa Çiftçi, yangın güvenliği konusunda yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi. Çiftçi, "2014 yılından bu yana ilimiz genelinde toplam 8 bin 387 işletmeye itfaiye raporu tanzim edilmiştir. Rutin olarak yangın önlemleri denetimlerimiz ve 13 ilçemiz başta olmak üzere devam etmektedir. Bugüne kadar 4 bin bir işletmede yangın önlemleri denetimi yapılmıştır. 8 bin 335 işletmede baca denetimleri yapılmıştır. Bin 736 işletmemize de proje uygunluk görüşü verilerek, yangından korunma yönetmeliğinde belirtilen yangın algılaması, söndürme, tahliye anlamlarındaki projeler hazırlatılarak vatandaşların mağdur olmaması adına imalat aşamasında iyi bir işlem çıkarması için yardımcı olunmaktadır. Bizim denetimlerimizde asıl olan konu, uygulamalarda yangın tedbirlerinin korunmasıyla alakalı sorumluluk işyeri sahibindedir. Alınan önlemlerin korunması esas teşkil etmektedir. Bu konuda işletme sahiplerinin bunlara hassasiyet göstererek yapılarındaki alınan yangın güvenlik tedbirlerinin korunmasını önemsiyoruz" dedi.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, yangın güvenliği ve önlemlerinin şehirdeki tüm işletmeler için hayati önem taşıdığını belirterek, Muğla'nın doğası ve turizmiyle ülkemizin en önemli şehirlerinden birisi oluğunu, hem vatandaşların, hem de Muğla'yı ziyaret eden misafirlerin güvenliğinin öncelikli olduğunu belirterek itfaiye ekiplerinin yangın önleme ve müdahale süreçlerini titizlikle yürüttüğünü açıkladı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Muğla'da Otellerde Yangın Güvenliği Denetimleri Yapıldı - Son Dakika

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