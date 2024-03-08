Muğla\'nın Milas ilçesinde otomobil ile motosiklet çarpıştı, motosiklet sürücüsü ağır yaralandı

Gazze'de İsrail saldırılarında her gün 63 kadın hayatını kaybediyor

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'nde İsrail saldırılarında her gün 63 kadının hayatını kaybettiği belirtildi. UNRWA tarafından yapılan açıklamada, Gazze'de günde ortalama 63 kadının düzenlenen saldırılar sonucu hayatını kaybettiği, kadınlardan 37'sinin ise anne olduğu ifade edildi. Saldırıların başladığı 7 Ekimden bu yana hayatını kaybeden kadın sayısının 9 bine ulaştığı belirtilen açıklamada, birçok kadının ise enkaz altında olduğu kaydedildi. UNRWA Genel Komiseri Philippe Lazzarini, kadınların tıbbi yardım almadan doğum yaptıklarını, hijyen ürünlerine erişemediklerini ve mahremiyetlerinin sağlanamadığını belirterek, kadınların ve kız çocuklarının haklarını korumak için daha fazla çaba sarf edilmesi gerektiğini söyledi.