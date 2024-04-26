Muğla'da otomobil kaza yaparak ev ve elektrik direğine çarptı, sürücü hayatını kaybetti - Son Dakika
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Muğla'da otomobil kaza yaparak ev ve elektrik direğine çarptı, sürücü hayatını kaybetti

Muğla\'da otomobil kaza yaparak ev ve elektrik direğine çarptı, sürücü hayatını kaybetti

Muğla kara yolunda gece saatlerinde seyir halindeki otomobil kavşaktan kontrolden çıkarak ev ve elektrik direğine çarptı. Sürücü hayatını kaybederken, kazayı ev sahipleri sabah saatlerinde fark etti. Jandarma ekipleri olayla ilgili araştırma yapıyor.

26.04.2024 12:04  Güncelleme: 12:06
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Muğla kara yolunda gece saatlerinde seyir halindeki otomobil kavşaktan kontrolden çıkmasıyla, yol kenarındaki eve ve evin yanındaki elektrik direğine çarparak durabildi. Araç sürücüsü hayatını kaybederken, kazayı yaşlı ev sahipleri sabah saatlerinde fark etti.

Kaza, Kale ilçesi Köprübaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Denizli-Muğla kara yolu üzerinde dün akşam saatlerinde Akif Zıraplı kontrolünde olan 20 AEG 104 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda kavşakta kontrolden çıktı. Otomobil, yol kenarında bulunan ev ile evin yanındaki elektrik direğine çarparak durabildi. Evde yaşayanlar, dün akşam 23.00 sıralarında meydana gelen kazayı sabah saat 05.00 sıralarında fark etti.

Ev sahipleri kazayı görmeleri üzerine 112 Acil Çağrı Merkezini aradı. Bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan sağlık ekipleri aracın sürücüsünün hayatını kaybettiğini belirtti. 58 yaşındaki Akif Zıraplı'nın cansız bedeni itfaiye ekipleri tarafından araç içerisinden çıkarılıp, ambulansla Kale Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Ev sahipleri kazayı ilk etapta başka bir gürültü zannettiklerini, bu yüzden kazayı fark etmediklerini anlattı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili araştırma çalışmasına devam ediyor. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Muğla'da otomobil kaza yaparak ev ve elektrik direğine çarptı, sürücü hayatını kaybetti - Son Dakika

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