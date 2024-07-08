Muğla'da Otomobil Tarlaya Uçtu: Hamile Sürücü Ağır Yaralandı

3.Sayfa

Muğla'nın Menteşe ilçesinde otomobilin tarlaya uçtuğu kazada, hamile olduğu öğrenilen sürücü ağır yaralandı.

Kaza, Düğerek Mahallesi yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Düğerek'den merkez istikametine seyir halinde olan P.K. idaresindeki 48 AB 178 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tarlaya uçtu. Kazayı gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından otomobil sürücüsü P.K.'yı Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan P.K.'nın hamile olduğu ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - MUĞLA