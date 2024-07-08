Muğla'da Otomobil Tarlaya Uçtu: Hamile Sürücü Ağır Yaralandı - Son Dakika
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Muğla'da Otomobil Tarlaya Uçtu: Hamile Sürücü Ağır Yaralandı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde meydana gelen kazada, hamile olduğu öğrenilen bir sürücü ağır yaralandı. Otomobilin tarlaya uçtuğu kazayı gören vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından sürücü hastaneye kaldırıldı. Yapılan tedavi sonucunda sürücünün hayati tehlikesinin bulunduğu belirlendi. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

08.07.2024 20:08
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Muğla'nın Menteşe ilçesinde otomobilin tarlaya uçtuğu kazada, hamile olduğu öğrenilen sürücü ağır yaralandı.

Kaza, Düğerek Mahallesi yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Düğerek'den merkez istikametine seyir halinde olan P.K. idaresindeki 48 AB 178 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tarlaya uçtu. Kazayı gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından otomobil sürücüsü P.K.'yı Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan P.K.'nın hamile olduğu ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Muğla'da Otomobil Tarlaya Uçtu: Hamile Sürücü Ağır Yaralandı - Son Dakika

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