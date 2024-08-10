Muğla\'da Sahil Güvenlik ekipleri 51 düzensiz göçmeni kurtardı

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Muğla'nın Fethiye ilçesinde yasa dışı yollardan motor yat ile çıkış yapmaya hazırlanan ve içinde 51 düzensiz göçmen ile bir göçmen kaçakçılığı şüphelisinin bulunduğu tekne motor arızası yapması sonrası açık denizde sürüklenirken Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı

Fethiye ilçesi açıklarında içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu motor yatın motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından motor yat içerisindeki 51 düzensiz göçmen (beraberinde 13 çocuk) kurtarılmış, 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı. - MUĞLA