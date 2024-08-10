Muğla'da Sahil Güvenlik ekipleri 51 düzensiz göçmeni kurtardı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Muğla'da Sahil Güvenlik ekipleri 51 düzensiz göçmeni kurtardı

Muğla\'da Sahil Güvenlik ekipleri 51 düzensiz göçmeni kurtardı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde motor yatın motor arızası yapması sonucu açık denizde sürüklenen tekne içerisindeki 51 düzensiz göçmen ve bir göçmen kaçakçılığı şüphelisi Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

10.08.2024 12:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Fethiye ilçesinde yasa dışı yollardan motor yat ile çıkış yapmaya hazırlanan ve içinde 51 düzensiz göçmen ile bir göçmen kaçakçılığı şüphelisinin bulunduğu tekne motor arızası yapması sonrası açık denizde sürüklenirken Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı

Fethiye ilçesi açıklarında içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu motor yatın motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından motor yat içerisindeki 51 düzensiz göçmen (beraberinde 13 çocuk) kurtarılmış, 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Fethiye, Göçmen, Sahil Güvenlik, 3.Sayfa, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Muğla'da Sahil Güvenlik ekipleri 51 düzensiz göçmeni kurtardı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:30 Yıllık kapasitesi 9 milyon yolcu Çukurova Uluslararası Havalimanı hizmete açıldı Yıllık kapasitesi 9 milyon yolcu! Çukurova Uluslararası Havalimanı hizmete açıldı
14:36 Genç kadın sokak ortasında silahla vurularak öldürüldü Genç kadın sokak ortasında silahla vurularak öldürüldü
13:55 İmamoğlu’ndan Paris eleştirilerine yanıt: Hesabını veremeyeceğimiz hiçbir konu yok İmamoğlu'ndan Paris eleştirilerine yanıt: Hesabını veremeyeceğimiz hiçbir konu yok
13:28 Ülkesi felaketle boğuşan Kim Jong-un, yardım tekliflerini reddetti Ülkesi felaketle boğuşan Kim Jong-un, yardım tekliflerini reddetti
13:07 İsrail, El-Tabin Okulu’na yönelik saldırıda 907’şer kilogramlık 3 bomba kullandı İsrail, El-Tabin Okulu'na yönelik saldırıda 907'şer kilogramlık 3 bomba kullandı
22:17 Türk futbolu böyle rezillik görmedi Yayıncı kuruluş, 1. Lig’in açılış maçını cep telefonuyla çekti Türk futbolu böyle rezillik görmedi! Yayıncı kuruluş, 1. Lig'in açılış maçını cep telefonuyla çekti
20:34 Brezilya’da 62 kişiyi taşıyan yolcu uçağı düştü Brezilya'da 62 kişiyi taşıyan yolcu uçağı düştü
20:11 Facebook, X ve Instagram’ın ardından bir uygulamaya daha erişimi engellediler Facebook, X ve Instagram'ın ardından bir uygulamaya daha erişimi engellediler
20:01 Görüşmeler bile başladı Rekor teklif alan Ferdi Kadıoğlu’na bir talip daha çıktı Görüşmeler bile başladı! Rekor teklif alan Ferdi Kadıoğlu'na bir talip daha çıktı
19:45 Erdoğan’dan futbol camiasına çağrı: Araya husumetin, ideolojinin girmesi sporun ruhuna zarar verir Erdoğan'dan futbol camiasına çağrı: Araya husumetin, ideolojinin girmesi sporun ruhuna zarar verir
19:39 Sadece Yozgat ve İngiltere’de var Dünyanın en eskisi turizme kazandırıldı Sadece Yozgat ve İngiltere'de var! Dünyanın en eskisi turizme kazandırıldı
19:21 İsrail suikastlara devam ediyor Hamas’ın üst düzey ismine füzeli saldırı İsrail suikastlara devam ediyor! Hamas'ın üst düzey ismine füzeli saldırı
19:15 Okan Buruk ayrılığı açıkladı Zaha, Premier Lig’e geri dönüyor Okan Buruk ayrılığı açıkladı! Zaha, Premier Lig'e geri dönüyor
18:06 İtalya’dan memleketine geldiği ilk gün canından oldu İtalya'dan memleketine geldiği ilk gün canından oldu
18:03 21 yaşındaki genç kapısına dayandığı taksiciyi katletti 21 yaşındaki genç kapısına dayandığı taksiciyi katletti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.08.2024 16:53:21. #1.12#
SON DAKİKA: Muğla'da Sahil Güvenlik ekipleri 51 düzensiz göçmeni kurtardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement