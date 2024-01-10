 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Muğla'nın Milas ilçesinde sahte plakalı motosiklet ele geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi

Muğla'nın Milas ilçesinde sahte plakalı motosiklet ele geçirildi

Muğla'nın Milas ilçesinde trafik polisi şüphesinde haklı çıkarken, sahte plakalı bir motosiklet ele geçirildi ve sürücüsü hakkında adli işlem başlatıldı. Motosikletli trafik polisi, plakasından şüphelendiği motosikleti takip ederek durdurdu. Plakada tespit edilen sahtecilik nedeniyle polis, motosikleti otoparka çekti ve sürücüyü gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Muğla\'nın Milas ilçesinde sahte plakalı motosiklet ele geçirildi
10.01.2024 - 15:35,
Abone Ol

Muğla'nın Milas ilçesinde trafik polisi şüphesinde haklı çıkarken, sahte plakalı motosiklet ele geçirildi, sürücüsü hakkında adli işlem başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Muğla'nın Milas ilçesinde, motosikletli trafik polisi plakasından şüphelendiği bir motosikleti takip etti. Seyir halindeki denetimleri sürdüren trafik ekipleri, sanayi caddesinde şüpheli motosikleti durdurdu.

Plakada tespit ettikleri sahtecilik nedeniyle hemen müdahale eden trafik polisi, motosikleti otoparka çekti ve sürücüyü adli işlemler için gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - MUĞLA

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Muğla, Polisiye, Trafik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Muğla'nın Milas ilçesinde sahte plakalı motosiklet ele geçirildi - Son Dakika


16:30
Fenerbahçe, Leonardo Bonucci'nin İstanbul'a geleceğini duyurdu Fenerbahçe, Leonardo Bonucci'nin İstanbul'a geleceğini duyurdu
16:04
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ülkemizdeki Mossad operasyonu, İsrail'i de şaşırttı Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ülkemizdeki Mossad operasyonu, İsrail'i de şaşırttı
15:56
2023'te modelliğe ara vermişti! Yıldız model Bella Hadid objektiflere üstsüz poz verdi 2023'te modelliğe ara vermişti! Yıldız model Bella Hadid objektiflere üstsüz poz verdi
15:02
Tekirdağ ve Çanakkale'de kar esareti! Köy ve mahalle yolları ulaşıma kapandı, 6 ilçede okullar tatil Tekirdağ ve Çanakkale'de kar esareti! Köy ve mahalle yolları ulaşıma kapandı, 6 ilçede okullar tatil
14:52
Ünlü popçu Sefo ameliyat oldu! Sağlık durumunu soranlara ''Sünnet oldum'' esprisini yaptı Ünlü popçu Sefo ameliyat oldu! Sağlık durumunu soranlara ''Sünnet oldum'' esprisini yaptı
14:48
İsrailli vekilden kan donduran sözler: Gazze'de masum kalmadı, hepsi yok edilmeli İsrailli vekilden kan donduran sözler: Gazze'de masum kalmadı, hepsi yok edilmeli
14:21
Ekvador'da sokağa inen askerler hayli acımasız! Polislerin intikamını almaya başladılar Ekvador'da sokağa inen askerler hayli acımasız! Polislerin intikamını almaya başladılar
14:11
Sevgilisinin kahvesine gülücük sembolü çizen baristayı yumrukladı Sevgilisinin kahvesine gülücük sembolü çizen baristayı yumrukladı

Son Dakika
16:30 Fenerbahçe, Leonardo Bonucci'nin İstanbul'a geleceğini duyurdu
16:04 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ülkemizdeki Mossad operasyonu, İsrail'i de şaşırttı
15:56 2023'te modelliğe ara vermişti! Yıldız model Bella Hadid objektiflere üstsüz poz verdi
15:02 Tekirdağ ve Çanakkale'de kar esareti! Köy ve mahalle yolları ulaşıma kapandı, 6 ilçede okullar tatil
14:52 Ünlü popçu Sefo ameliyat oldu! Sağlık durumunu soranlara ''Sünnet oldum'' esprisini yaptı
14:48 İsrailli vekilden kan donduran sözler: Gazze'de masum kalmadı, hepsi yok edilmeli
14:21 Ekvador'da sokağa inen askerler hayli acımasız! Polislerin intikamını almaya başladılar
14:11 Sevgilisinin kahvesine gülücük sembolü çizen baristayı yumrukladı
13:51 Bahçeli'den, Fatih Camii'ndeki bıçaklı saldırıyla ilgili ilk açıklama: Karanlık bağlantılar aydınlatılacak
13:06 Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! Türkiye, 8. sıraya yükselerek Almanya ve Fransa'yı geride bıraktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.01.2024 17:03:30. #1.11#
SON DAKİKA: Muğla'nın Milas ilçesinde sahte plakalı motosiklet ele geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement