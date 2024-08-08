Muğla\'da Sakartepe rampasında otomobil yangını

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Muğla'da Sakartepe rampasında seyir halindeki otomobil motor bölümünde dumanların çıkması üzerine aracı terk etti.

Ula Sakartepe rampasından Muğla istikametine seyir halinde olan bir otomobilde başlayan yangın sonrası 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verildi. Bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesine ait itfaiye, polis. 112 ambulans ve jandarma sevk edildi. Ekipler olay yerine gelinceye kadar vatandaşlar tarafından motor bölümü yanan araca müdahale edildi.

Yangın esnasında yoldan geçen Ula Belediyesine ait su tankeri yangına müdahale etti. İtfaiye ekipleri tarafından aracın motor bölümünde tamamen soğutma çalışması yapıldı. Yanan aracın motor bölümü hasar görürken, yangının elektrik aksamından çıktığı tahmin ediliyor. - MUĞLA