Saman balyalarından başlayan yangın eve sıçradı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Saman balyalarından başlayan yangın eve sıçradı

Saman balyalarından başlayan yangın eve sıçradı
10.07.2026 14:05  Güncelleme: 14:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Menteşe ilçesinde bahçedeki samanların tutuşmasıyla çıkan yangın rüzgarın etkisiyle eve sıçradı. İtfaiye ve vatandaşların müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında can kaybı yaşanmazken, maddi hasar oluştu.

Muğla'nın Menteşe ilçesi Orhaniye Mahallesi Kadı Kahvesi Bağlarbaşı mevkisinde bahçede bulunan samanların henüz belirlenemeyen bir nedenle tutuşması sonucu yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, rüzgarın da etkisiyle bahçeye yakın bulunan eve sıçrayarak çevrede paniğe neden oldu.

Yangını fark eden vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine Muğla Büyükşehir Belediyesine ait çok sayıda itfaiye, ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Bu sırada evde bulunan kişiler ekipler tarafından güvenli şekilde tahliye edilirken, mahalle sakinleri de yangının büyümemesi için söndürme çalışmalarına destek verdi.

İtfaiye ekipleri ile vatandaşların koordineli müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı. Muhtemel alevlerin tekrar önüne geçebilmek için bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor. Yangında herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı öğrenilirken, ev ve bahçede maddi hasar meydana geldi. Yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için ekipler tarafından inceleme başlatıldı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Acil Durum, Güvenlik, 3. Sayfa, Muğla, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Saman balyalarından başlayan yangın eve sıçradı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakan Çiftçi açıkladı: Her gün bin Suriyeli ülkesine dönüyor Bakan Çiftçi açıkladı: Her gün bin Suriyeli ülkesine dönüyor
Ordu’daki kardeş katliamı şüphelisi adliyeden böyle çıkarıldı Ordu'daki kardeş katliamı şüphelisi adliyeden böyle çıkarıldı
CHP’li Süleyman Bülbül: 21 Temmuz’dan sonra 100 milletvekiliyle yeni bir oluşum başlatabiliriz CHP'li Süleyman Bülbül: 21 Temmuz'dan sonra 100 milletvekiliyle yeni bir oluşum başlatabiliriz
Ailesini katleden sanıktan ’pes’ dedirten savunma “Olay bana nasıl kaldı anlamıyorum“ Ailesini katleden sanıktan 'pes' dedirten savunma! "Olay bana nasıl kaldı anlamıyorum"
İzmirli kuyumcu eşinin çöp sanıp attığı 400 bin lirayı konteynerde buldu İzmirli kuyumcu eşinin çöp sanıp attığı 400 bin lirayı konteynerde buldu
Acı ikiye katlandı Çisem’den sonra minik kızı da hayatını kaybetti Acı ikiye katlandı! Çisem'den sonra minik kızı da hayatını kaybetti

13:39
Dün tahliye edilen Ahmet Faruk Karslı itiraz üzerine yeniden gözaltına alındı
Dün tahliye edilen Ahmet Faruk Karslı itiraz üzerine yeniden gözaltına alındı
13:32
Rusya: Türkiye ile S-400’lerin üçüncü ülkeye satışı konusunu görüşüyoruz
Rusya: Türkiye ile S-400'lerin üçüncü ülkeye satışı konusunu görüşüyoruz
13:27
Çin’den dünyaya gözdağı Denizaltından balistik füze fırlattı
Çin'den dünyaya gözdağı! Denizaltından balistik füze fırlattı
13:02
Miçotakis mehterle karşılandı, AP’den eş zamanlı “Kıbrıs“ adımı geldi
Miçotakis mehterle karşılandı, AP'den eş zamanlı "Kıbrıs" adımı geldi
12:07
AK Parti Sözcüsü Çelik: Avrupa Parlamentosu’nda kabul edilen sözde karar, kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri’ne yönelik alçakça bir iftiradır
AK Parti Sözcüsü Çelik: Avrupa Parlamentosu'nda kabul edilen sözde karar, kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik alçakça bir iftiradır
11:18
Mason Greenwood’da mutlu son Fenerbahçe tarihinin en pahalı transferi
Mason Greenwood'da mutlu son! Fenerbahçe tarihinin en pahalı transferi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.07.2026 14:08:02. #.0.2#
SON DAKİKA: Saman balyalarından başlayan yangın eve sıçradı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.