Muğla\'da Sanayi Bölgesinde Yangın Kontrol Altına Alındı

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Muğla'nın Menteşe ilçesi sanayi bölgesinde yol kenarından başlayan yangın, ekiplerin hızlı müdahalesi ile büyümeden söndürüldü.

Yangın, Menteşe ilçesi sanayi sitesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yol kenarından başlayan yangın rüzgarın etkisiyle otluk alana yayıldı. Yangını gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine, olay yerine Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne ait itfaiye ekipleri, sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Olay yerine hızla ulaşan itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek kısa sürede kontrol altına aldı. Olay yerinde yapılan ilk incelemelere göre yangının yol kenarına atılan bir sigara izmaritinden çıktığı belirlendi. - MUĞLA