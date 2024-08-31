Muğla'nın Dalaman ve Köyceğiz ilçeleri arasındaki sazlık alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.
Yangın bugün öğlen saatlerinde Köyceğiz Gölü yakınında Dalaman Mavi Kaplıca bölgesinde çıktı. Sazlık alandan çıkan dumanları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler alevlere hızlıca müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi. - MUĞLA
Son Dakika › 3.Sayfa › Muğla'da Dalaman ve Köyceğiz arasındaki sazlık alanda yangın çıktı - Son Dakika
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