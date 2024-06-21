Muğla'da Sazlık Alanında Yangın Kontrol Altına Alındı

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Muğla'nın Yatağan ilçesinde sazlık alanda meydana gelen yangın ekiplerin zamanında müdahalesi ile kontrol altına alındı.

Yangın, Hisarcık Mahallesi'ndeki sazlık alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sazlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alandan alevlerin yükseldiğini fark eden vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekiplerin hızlı ve etkin müdahalesi sayesinde yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MUĞLA