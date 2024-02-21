Muğla\'da Şeyh Mahallesi\'nde bir vatandaşın motosikleti çalındı

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Muğla'nın Menteşe İlçesi Şeyh Mahallesi Hacıabdi Sokak üzerinde Şakir Akyar isimli vatandaşa ait 48 AF 235 plakalı motosiklet çalındı.

Pazartesi akşamı sat 22.45 sıralarında motosikletini bıraktığı yerden Salı günü sabah saat 07.45 sıralarında motosikletinin yerinde olmadığını fark ettiğini, direksiyonun kilitli olduğunu belirten vatandaş, motosikletini çalan şahıs ya da şahıslardan şikayetçi oldu. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. - MUĞLA