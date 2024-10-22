Muğla\'da Silah Ticareti Operasyonu

3.Sayfa

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü, KOM Şube Müdürlüğünce, silah ticareti yapan şüphelilere yönelik gerçekleştirilen operasyonda ruhsatsız silah ve fişekler ele geçirildi.

Muğla merkezli Milas ve İstanbul'da 9 adreste yapılan operasyonlarda, 6 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet şarjör, muhtelif çapta 51 adet fişek, kompozit başlık, 2 adet balistik plaka, balistik yelek, 574 gram doğal taş, 94 adet 290 gram Zultanit taşı ele geçirildi. Operasyonlar kapsamında 6 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. - MUĞLA