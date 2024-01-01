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Muğla'da Silahlı Tartışma Sonucu Bir Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Muğla'da Silahlı Tartışma Sonucu Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Muğla'nın Milas ilçesinde M.A. (62), tartıştığı M.A. (54) isimli kişiyi silahla vurarak olay yerinden kaçtı. Vurulan M.A. olay yerinde hayatını kaybederken, jandarma şüpheliyi aramaktadır. Olayın sebebi henüz bilinmemektedir. Jandarma geniş çaplı bir çalışma başlatmıştır.

Muğla\'da Silahlı Tartışma Sonucu Bir Kişi Hayatını Kaybetti
01.01.2024 - 14:47,  Güncelleme: 14:48
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Muğla'nın Milas ilçesinde M.A. (62), tartıştığı M.A. (54) isimli kişi silahla vurarak olay yerinden kaçtı. Vurulan M.A. olay yerinde hayatını kaybederken, jandarma her yerde şüpheliyi arıyor.

Olay, Milas ilçesi Kıyıkışlacık Mahallesi'nde saat 02.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre M.A. (62) ile M.A. (54) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen olayda M.A. (62), yanında bulunan tabanca ile M.A.'ya (54) ateş etti. 54 yaşındaki M.A. kanlar içinde yere yığılırken, vuran şüpheli olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri, M.A.'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma M.A.'nın (62) yakalanması için geniş çaplı çalışma başlatırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor. - MUĞLA

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Muğla'da Silahlı Tartışma Sonucu Bir Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Muğla'da Silahlı Tartışma Sonucu Bir Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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