Muğla\'da Tarım Arazisinde Yangın

Muğla'nın Menteşe ilçesi Yeşilyurt Mahallesinde tarım arazisinde başlayan yangın ormanlık alana sıçradı. Yangına havadan ve karadan müdahale devam ediyor.

Saat 15.40 sıralarında 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar sonrası bölgeyle çok sayıda arazöz ve itfaiye ekibi yönlendirildi. Zeytinlik alanda başladığı ileri sürülen yangına havadan helikopterler de destek verdi.

Ekiplerin karadan ve havadan müdahalesi devam ederken, önümüzdeki saatlerde yangının kontrol altına alınması bekleniyor. - MUĞLA