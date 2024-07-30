Muğla\'da Tarım Arazisinde Yangın Kontrol Altına Alındı

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Muğla'nın Milas ilçesi Boğaziçi Mahallesinde yol kenarında başlayan ve ardından tarım arazisine sıçrayan alevler ekiplerin müdahalesi ile söndürüldü.

Çıkış nedeni belirlenemeyen ve yola yakın bölgedeki otların tutuşması ile başlayan yangın tarım arazisine sıçradı. 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verilmesi üzerine bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesine ait itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı arazöz ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışması sonrası yangın kontrol altına alındı. Söndürülen yangın sonrası bölgede soğutma çalışması yapıldı. - MUĞLA