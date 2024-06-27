Muğla\'da Tarlada Başlayan Yangın Orman Yangınına Dönüşmeden Kontrol Altına Alındı

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Muğla'nın Menteşe ilçesi Denizli karayolu Yaraş mevkiinde tarlada başlayan anız yangınına orman ve itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi büyük bir orman yangınını önledi.

Menteşe ilçesi Denizli Karayolu Yaraş mevkii Soda Mahallesinde öğle saatlerinde hububat hasadı yapılmış bir tarladan çıkan yangın sonrası vatandaşların ihbarı ile Muğla Büyükşehir Belediyesi Menteşe İtfaiye Grup Amirliği ve Muğla Orman Bölge Müdürlüğü araz ö-ekipleri yangın bölgesine sevk edildi.

Tarlada başlayan yangında alevler ormanlık alana sıçradı. Orman makilik alanda orman ve itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınan yangın çam ağaçlarının bulunduğu ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alındı. - MUĞLA