Muğla'da Tarlada Başlayan Yangın Orman Yangınına Dönüşmeden Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
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Muğla'da Tarlada Başlayan Yangın Orman Yangınına Dönüşmeden Kontrol Altına Alındı

Muğla\'da Tarlada Başlayan Yangın Orman Yangınına Dönüşmeden Kontrol Altına Alındı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde tarlada başlayan yangına orman ve itfaiye ekipleri zamanında müdahale ederek büyük bir orman yangınını önledi. Yangın, çam ağaçlarının bulunduğu ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alındı.

27.06.2024 15:19  Güncelleme: 15:21
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Muğla'nın Menteşe ilçesi Denizli karayolu Yaraş mevkiinde tarlada başlayan anız yangınına orman ve itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi büyük bir orman yangınını önledi.

Menteşe ilçesi Denizli Karayolu Yaraş mevkii Soda Mahallesinde öğle saatlerinde hububat hasadı yapılmış bir tarladan çıkan yangın sonrası vatandaşların ihbarı ile Muğla Büyükşehir Belediyesi Menteşe İtfaiye Grup Amirliği ve Muğla Orman Bölge Müdürlüğü araz ö-ekipleri yangın bölgesine sevk edildi.

Tarlada başlayan yangında alevler ormanlık alana sıçradı. Orman makilik alanda orman ve itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınan yangın çam ağaçlarının bulunduğu ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alındı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Muğla'da Tarlada Başlayan Yangın Orman Yangınına Dönüşmeden Kontrol Altına Alındı - Son Dakika

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