Muğla'da Terör Operasyonu: 17 Gözaltı - Son Dakika
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Muğla'da Terör Operasyonu: 17 Gözaltı

Muğla\'da Terör Operasyonu: 17 Gözaltı
06.07.2026 23:32
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Muğla merkezli operasyonda 17 kişi gözaltına alındı, silah ve örgütsel materyal ele geçirildi.

Muğla Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince koordineli yapılan çalışmalarında Muğla merkezli İstanbul ve Adana'da düzenlenen operasyonlarda çok sayıda örgütsel kitap. Dergi ve silah ele geçirildi.

'Silahlı terör örgütüne üye olma ve silahlı terör örgütü propagandası yapma' suçundan hakkında bilgi belge bulunan, sosyal medya hesaplarında suç unsuru tespit edilen toplam 17 şahsın yakalanarak gözaltına alınmasına yönelik Muğla merkezli, İstanbul ve Adana illerinde eş zamanlı operasyon yapıldı.

Operasyon sonucunda 17 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmış olup, yapılan aramalarda; ruhsatsız tabanca, 8 adet tabanca fişeği, çok sayıda örgütsel kitap, dergi, gazete ve fotoğraf ile dijital materyallere el konuldu. Gözaltına alınan şüpheli şahıslar işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilecek. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Güvenlik, Politika, 3. Sayfa, Muğla, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Muğla'da Terör Operasyonu: 17 Gözaltı - Son Dakika

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