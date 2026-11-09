Muğla\'da trafik jandarması 21 bin 747 aracı denetledi, 874 sürücüye işlem uyguladı

Muğla'da trafik jandarması 21 bin 747 aracı denetledi, 874 sürücüye işlem uyguladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Muğla Trafik Jandarması timleri 2-8 Kasım 2026'da 21 bin 747 aracı kontrol etti. Denetimlerde 874 sürücüye işlem uygulanırken 37 sürücünün ehliyeti geçici olarak geri alındı, 172 araç trafikten men edildi ve 2 bin 237 sürücüye Trafik Güvenliği Eğitimi verildi.
Muğla İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması Timleri tarafından 2-8 Kasım 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen trafik denetimlerinde 21 bin 747 araç kontrol edildi.
Yapılan denetimlerde kurallara uymadığı belirlenen 874 sürücüye işlem uygulanırken, 37 sürücünün ehliyeti geçici olarak geri alındı. Denetimler kapsamında 172 araç trafikten men edildi.
Öte yandan trafik güvenliğinin artırılması ve sürücülerin bilinçlendirilmesi amacıyla 2 bin 237 sürücüye Trafik Güvenliği Eğitimi verildi.
Kaynak: İHA
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