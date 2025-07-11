Muğla\'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Muğla'nın Milas ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de ağır yaralandı.

Kaza, Kemikler Mahallesi mevkiinde saat 19.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aydın Öz (53) idaresindeki kamyon sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi. Devrilen araçtaki sürücü Aydın Öz ve yolcu konumundaki A.E. (45) araçta sıkıştı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde sürücü Öz'ün olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan yolcu A.E. ise ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralının sağlık durumun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, hayatını kaybeden Öz'ün cansız bedeni de hastane morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - MUĞLA